Fisco | Meloni obiettivo abbassare tasse a tutti particolare attenzione a ceto medio

Roma, 11 giu. (LaPresse) – “Abbiamo approvato quella riforma fiscale che era attesa da cinquant’anni, e ne stiamo dando rapidamente attuazione. Con l’obiettivo di abbassare le tasse a tutti e di costruire un rapporto più giusto ed equilibrato tra Stato e contribuente”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo con un videomessaggio all’assemblea generale di Confcommercio in corso a Roma. “Stiamo rimettendo al centro gli autonomi e i liberi professionisti, lavoratori per troppo tempo disprezzati e considerati a torto figli di un Dio minore – ha ricordato la premier -. Questa è la strada che continueremo a seguire, per consolidare la tendenza economica positiva che stiamo registrando, rafforzare la domanda interna e proseguire nel percorso di riduzione della pressione fiscale, con un’attenzione particolare al ceto medio. 🔗 Leggi su Lapresse.it