Fisco Meloni | Obiettivo abbassare le tasse a tutti attenzione a ceto medio

Giorgia Meloni si impegna a trasformare il sistema fiscale italiano, promettendo un taglio delle tasse che riguarda tutti, con particolare attenzione al ceto medio. Durante l’assemblea di Confcommercio a Roma, la premier ha sottolineato l’importanza di una riforma fiscale attesa da decenni, che mira a creare un rapporto più giusto tra Stato e cittadini. Con questa svolta, l’Italia si prepara a un nuovo capitolo di crescita e equità fiscale.

Fisco, Pil e lavoro: questi i temi affrontati da Giorgia Meloni durante l’assemblea generale di Confcommercio a Roma. “Abbiamo approvato quella riforma fiscale che era attesa da cinquant’anni, e ne stiamo dando rapidamente attuazione. Con l’obiettivo di abbassare le tasse a tutti e di costruire un rapporto piĂą giusto ed equilibrato tra Stato e contribuente”, ha detto la presidente del Consiglio in un videomessaggio. “Stiamo rimettendo al centro gli autonomi e i liberi professionisti, lavoratori per troppo tempo disprezzati e considerati a torto figli di un Dio minore. Questa è la strada che continueremo a seguire, per consolidare la tendenza economica positiva che stiamo registrando, rafforzare la domanda interna e proseguire nel percorso di riduzione della pressione fiscale, con un’ attenzione particolare al ceto medio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Fisco, Meloni: “Obiettivo abbassare le tasse a tutti, attenzione a ceto medio”

