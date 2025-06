Fisco Meloni | avanti con riduzione tasse attenzione al ceto medio

Il governo Meloni si impegna a ridurre le tasse, puntando a un sistema più equo e trasparente. Dopo decenni di attesa, la riforma fiscale sta prendendo forma, con attenzione particolare al ceto medio e agli autonomi, spesso trascurati. L’obiettivo è costruire un rapporto più giusto tra Stato e contribuente, favorendo crescita e stabilità. Questa strada promette di portare benefici concreti a cittadini e imprese, rafforzando il nostro sistema economico e sociale.

Roma, 11 giu. (askanews) - "Abbiamo approvato quella riforma fiscale che era attesa da cinquant'anni, e ne stiamo dando rapidamente attuazione. Con l'obiettivo di abbassare le tasse a tutti e di costruire un rapporto più giusto ed equilibrato tra Stato e contribuente. Stiamo rimettendo al centro gli autonomi e i liberi professionisti, lavoratori per troppo tempo disprezzati e considerati a torto figli di un Dio minore. Questa è la strada che continueremo a seguire, per consolidare la tendenza economica positiva che stiamo registrando, rafforzare la domanda interna e proseguire nel percorso di riduzione della pressione fiscale, con un'attenzione particolare al ceto medio". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il 60% degli italiani non paga le tasse: le verità non dette su fisco, pensioni e sanità - Il 60% degli italiani evade le tasse, nascondendo verità scomode su fisco, pensioni e sanità. Mentre più della metà non contribuisce al sostegno dei servizi pubblici, gli interessi sul debito superano gli investimenti in istruzione.

Meloni oggi ancora una volta ha parlato di fisco amico, di storica lotta all’evasione e altre fesserie simili. Fesserie, se si considerano i tanti condoni fatti, che secondo alcune stime hanno sottratto alle casse dello Stato circa 63 miliardi di euro. O forse si riferisce Partecipa alla discussione

Il rapper Sfera Ebbasta ha sposato il patto fiscale di Giorgia Meloni e Matteo Salvini e ha fatto un affarone con cui ha risparmiato centinaia di migliaia di euro di tasse. La scelta emerge dal bilancio 2024 della Cupido srl che gestisce il business musicale di Gio Partecipa alla discussione

