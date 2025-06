First Playable 2025 | a Firenze l' evento dedicato al business dei videogame

Prende il via oggi a Firenze la settima edizione di First Playable 2025, l’evento imprescindibile per il business dei videogiochi in Italia. Organizzato da IIDEA, questa manifestazione offre un’opportunità unica di networking, innovazione e scoperta delle ultime tendenze del settore. A partire dalle 14:00, presso il cuore pulsante della città, professionisti, sviluppatori e appassionati si incontrano per plasmare il futuro del gaming italiano. Un appuntamento da non perdere per chi vuole essere protagonista dell’evoluzione digitale.

