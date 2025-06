Firmato l' Accordo di programma per la sicurezza e riconversione di Acciai speciali Terni

Un passo decisivo verso un futuro sostenibile e innovativo per l'acciaieria di Terni: è stato firmato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy l’accordo di programma che sancisce il rilancio e la riconversione dell’impianto. Con un investimento di oltre 557 milioni fino al 2028, il progetto mira a migliorare efficienza energetica e rispetto ambientale, aprendo nuove prospettive di crescita. Il cammino verso un’economia più verde e competitiva è ora inarrestabile.

Firmato al ministero delle Imprese e del made in Italy l'Accordo di programma per l'attuazione del Progetto integrato di messa in sicurezza e di riconversione industriale del sito di Acciai speciali Terni. Il piano economico-finanziario prevede un investimento iniziale da parte di Ast di 557 milioni nel periodo fino al 2028, destinati all'efficientamento e miglioramento delle prestazioni energetiche e ambientali degli impianti produttivi, a cui seguirà in una seconda fase da 573 milioni di euro. A siglare l'intesa rappresentanti dei ministeri dell'Imprese, dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e di quello del Lavoro, Regione Umbria, con la presidente Stefania Proietti, Invitalia, Ast e Acciaieria Arvedi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Firmato l'Accordo di programma per la sicurezza e riconversione di Acciai speciali Terni

