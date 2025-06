Firma per due anni con la Juve | annuncio UFFICIALE

La Juventus annuncia ufficialmente il rinnovo di contratto di uno dei suoi protagonisti, legandolo al club fino al 2027. La stagione bianconera, ancora in corso, promette emozioni e sfide importanti, mentre il club si prepara a un’estate ricca di novità . Con Tudor alla guida, la Juve punta a consolidare la propria posizione e affrontare con determinazione le prossime sfide. Restate sintonizzati: il meglio deve ancora venire.

