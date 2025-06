Firenze triathlon alle Cascine | aperte le iscrizioni

Se sei appassionato di sport e desideri vivere un'esperienza unica tra le bellezze di Firenze, non perdere l’occasione di iscriverti al Triathlon Firenze alle Cascine, in programma il 13 settembre 2025. Un evento che unisce salute, comunità e adrenalina, aperto a tutte le età e livelli. Preparati a sfidare te stesso e a lasciarti conquistare dall’atmosfera vibrante di questa splendida città. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte: cosa aspetti?

Firenze, 11 giugno 2025 - Da oggi, mercoledì 11 giugno, è possibile iscriversi all’evento «Triathlon Firenze: sport, salute, comunità», promosso dalla Fondazione Careggi Ets in collaborazione con TRIevolution Sport Eventi, sotto l’egida della Federazione Italiana Triathlon, che prevede per il 13 settembre una grande gara alle Cascine di Firenze. È possibile partecipare scegliendo tra il Duathlon Kids, pensato per i più giovani, e il Triathlon Sprint, gara di rilievo nazionale con la frazione di nuoto nella piscina delle Pavoniere. Si tratta di un evento unico a Firenze che si tiene nel polmone verde della città il parco delle Cascine appunto: il progetto “Triathlon Firenze: sport, salute e comunità” promosso dalla Fondazione Careggi ETS in collaborazione con Trievolution Sport Eventi sarà un’iniziativa che unisce sport, salute e solidarietà. 🔗 Leggi su Lanazione.it