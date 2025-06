Firenze Rocks 2025 al via con i Guns N’ Roses attesa anche per i Korn e i Green Day

Firenze Rocks 2025 sta per esplodere di energia e musica incredibile, con il ritorno dei mitici Guns N’ Roses ad aprire le danze. Ma l’emozione non finisce qui: attesi anche i Korn e i Green Day, pronti a conquistare il pubblico fiorentino e non solo. Alla Visarno Arena si respira già un’anticipazione di grandi emozioni, in quella che promette di essere una delle edizioni più memorabili di sempre. La musica live come non l’avete mai vissuta…

Alla Visarno Arena tutto pronto per il Firenze Rocks che inaugura la nuova edizione con una band leggendaria, i Guns N' Roses. Headliners della serata e protagonisti assoluti di un ritorno attesissimo in Italia, dopo lo show al Circo Massimo di Roma nel luglio 2023 e la memorabile esibizione sullo stesso palco fiorentino nell'estate 2018, sono pronti ora ad aprire il Festival che ogni anno scuote Firenze con la sua energia. In apertura ci saranno i Falling in Reverse che portano a Firenze Rocks la loro carica di verve e provocazione.

