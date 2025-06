Firenze lavori in via Bolognese | traffico in tilt alle Cure Automobilisti disperati | Un delirio

Firenze si trasforma in un vero e proprio caos questa mattina, 11 giugno 2025, a causa della chiusura temporanea di via Bolognese tra via di Careggi e via Salviati per lavori di Publiacqua. Il traffico si è intensificato, creando lunghe code e automobilisti disperati intrappolati nel delirio urbano. L'intera zona delle Cure si è ritrovata sotto scacco, con ritardi e frustrazione crescente. La situazione resta critica: come si evolverà questa difficile giornata?

Firenze, 11 giugno 2025 ‚Äst Traffico in tilt questa mattina, 11 giugno, a Firenze nella zona delle Cure. Con la chiusura della Bolognese ¬†tra via di Careggi e via Salviati, a causa del cantiere di Publiacqua, le auto in arrivo dal Mugello, vengono¬†dirottate¬† verso le Cure passando da¬† via Salviati. Nelle prime ore di oggi, dalle 8 in poi, si era creato un tappo tra via Salviati e piazza delle Cure con un tempo di guida di circa 40 minuti per percorrere una manciata di chilometri, circa tre.¬†¬† Numerosi gli automobilisti che hanno scritto sulla pagina Facebook ‚Äė Traffico Firenze ‚Äô per indicare file lunghissime e disagi. 🔗 Leggi su Lanazione.it ¬© Lanazione.it - Firenze, lavori in via Bolognese: traffico in tilt alle Cure. Automobilisti disperati: ‚ÄúUn delirio‚ÄĚ

