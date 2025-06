Firenze incontro pubblico su ' Sport e cuore' con esperti e la maratoneta Antonella Belli

Firenze si anima con un evento imperdibile dedicato a sport e cuore! Oggi, alle 18 alla Manifattura Tabacchi, esperti e la maratoneta Antonella Belli ci guideranno alla scoperta dei benefici degli screening medico-sportivi, fondamentali sia per atleti professionisti che per amatori. Un’occasione unica per conoscere come l’attività fisica, praticata con consapevolezza, possa migliorare la qualità della vita a qualsiasi età . Anche in...

Firenze, 11 giugno 2025 - Oggi, 11 giugno, alle ore 18, alla Manifattura Tabacchi si terrà l’evento gratuito con la maratoneta Antonella Belli per scoprire l’importanza di effettuare screening medico sportivi sia in ambito agonistico che amatoriale. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con lo Sudioesse. Praticare attività fisica regolarmente e a qualsiasi età è una delle abitudini da avere per mantenere uno stile di vita sano. Anche in ambito sportivo si parla di prevenzione con controlli medici mirati, fondamentali per garantire la salute e la sicurezza degli atleti sia a livello agonistico che amatoriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, incontro pubblico su 'Sport e cuore' con esperti e la maratoneta Antonella Belli

Nuovo evento SYNLAB gratuito e aperto a tutti a Firenze in Manifattura Tabacchi dal titolo: "Sport e cuore: la prevenzione che salva" Mercoledì 11 giugno 2025 alle ore 18:00 LOSTUDIOESSE, Atelier Manifattura Tabacchi – Via delle Cascine, 35 | Partecipa alla discussione

