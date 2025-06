Firenze i 30 anni de ‘I Laureati’ | proiezione con Pieraccioni in piazza Pitti

Firenze si prepara a celebrare un traguardo speciale: i 30 anni di "I Laureati", il film che ha conquistato il cuore di generazioni. Con Pieraccioni protagonista, questa pellicola nata tra le strade di Firenze ha saputo superare ogni aspettativa, diffondendosi dall'originaria distribuzione fino a coinvolgere città come Pistoia, Arezzo, Livorno e Grosseto. Un anniversario da non perdere, che sarà ricordato con una proiezione speciale in Piazza Pitti.

Firenze, 11 giugno 2025 – "È stato un film nato a Firenze e cresciuto a Firenze, particolarmente fortunato perché uscì con due sole copie, una a Firenze sud e una a Firenze nord, poi però l'affetto fu talmente grande che arrivammo fino a Pistoia, Arezzo e addirittura Livorno e Grosseto". Così l'attore e regista Leonardo Pieraccioni parlando, ai microfoni di Radio Toscana, del suo film I Laureati, che festeggerà i 30 anni lunedì 16 giugno con la proiezione in piazza Pitti a Firenze, alla presenza dello stesso Pieraccioni. La proiezione inaugurerà la XIV edizione di Apriti Cinema, la rassegna all'aperto di piazza Pitti che proseguirà fino al 27 luglio.

