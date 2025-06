Firenze | frode fiscale e riciclaggio beni sequestrati per 23 milioni

Un'operazione senza precedenti a Firenze ha smantellato un giro di frode fiscale e riciclaggio di beni per oltre 23 milioni di euro, coinvolgendo Toscana e Campania. Coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, questa azione si inserisce in un'indagine più ampia, dimostrando come le autorità siano sempre più impegnate a tutelare legalità e trasparenza. La lotta al crimine economico si fa sempre più forte: scopriamo insieme i dettagli di questa importante operazione.

E' stata coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze, l'operazione che ha portato al sequestro di beni per oltre 23 milioni di euro in Toscana e Campania. Il provvedimento è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Firenze ed è parte di una più ampia indagine già avviata nei mesi scorsi L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: frode fiscale e riciclaggio, beni sequestrati per 23 milioni

