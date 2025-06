Firenze e il caos traffico l’assessore | Lavori strategici impegno continuo per ridurre i disagi

Firenze affronta un mercoledì complicato a causa dei lavori strategici e dei disagi al traffico, ma l’amministrazione non si ferma: l’assessore Andrea Giorgio garantisce impegno continuo per minimizzare i disservizi e restituire alla città la sua vivibilità. Commentando la giornata, dice: “Siamo dispiaciuti per i disagi legati al nuovo cantiere di Publiacqua in via Bolognese e siamo al lavoro insieme alle altre...

Firenze, 11 giugno 2025 – Un mercoledì 11 giugno difficile per il traffico, “ma l’amministrazione si impegna per ridurre al massimo l’impatto di intervento strategici per la città”. Lo dice l’assessore alla Mobilità, Viabilità, Tramvia e Polizia Municipale del Comune di Firenze Andrea Giorgio. Commentando la giornata dice: “Siamo dispiaciuti per i disagi legati al nuovo cantiere di Publiacqua in via Bolognese e siamo al lavoro insieme alle altre amministrazioni per mitigare l’impatto di un intervento che però è strategico”. L’assessore spiega la situazione e quali interventi sono iniziati: “Nella giornata dell’11 giugno è cominciata la nuova fase dei lavori su via Bolognese legata al cambio delle tubazioni di Publiacqua. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze e il caos traffico, l’assessore: “Lavori strategici, impegno continuo per ridurre i disagi”

In questa notizia si parla di: firenze - traffico - assessore - strategici

Donna cammina vicino ai binari dell’alta velocità a Firenze: traffico in tilt, ritardi di oltre un’ora - Incidente a Firenze: il traffico ferroviario è andato in tilt a causa di una donna avvistata vicino ai binari dell'Alta Velocità.

Su questo argomento da altre fonti

Scudo verde, conto alla rovescia. Martedì 1° aprile filo diretto a ‘’ con l’assessore Giorgio; Ztl Firenze, al via attivazione Scudo Verde: mappa, orari e come funziona; Traffico, dal primo aprile 2025 parte lo Scudo verde di Firenze.

Firenze e il caos traffico, l’assessore: “Lavori strategici, impegno continuo per ridurre i disagi” - Andrea Giorgio spiega i provvedimenti: “Nella giornata dell’11 giugno è cominciata la nuova fase dei lavori su via Bolognese legata al cambio delle tubazioni di Publiacqua” ...