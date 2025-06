Firenze al via due mostre immersive sul futuro urbano alle Murate

Firenze si prepara a vivere un'esperienza unica con due mostre immersive alle Murate, dedicate al futuro urbano e alle sfide delle città moderne. Tra oggetti simbolici, installazioni innovative e opere visive, queste esposizioni offrono uno sguardo entusiasmante su migrazioni climatiche, spazi rigenerati e nuove socialità. Dal 12 al 14 giugno, la città diventerà un vivace laboratorio di idee e progetti, dando il via a un percorso verso un domani più sostenibile e inclusivo grazie al progetto “MAP – Design for…».

Firenze, 11 giugno 2025 – Oggetti simbolici che raccontano il fenomeno delle migrazioni climatiche, installazioni che immaginano una città ideale e una serie di opere visive sulla riappropriazione degli spazi urbani da vivere dal giorno alla notte tra socialità e sicurezza. Dal 12 al 14 giugno, gli spazi delle Murate a Firenze, si trasformeranno in un laboratorio aperto di idee, visioni e pratiche progettuali grazie al progetto "MAP – Design for Urban Synergies", iniziativa di Isia Firenze nell'ambito del progetto Pnrr "Creative Competences Intafam00080" durante la quale verranno presentate due mostre ad ingresso libero e aperte al pubblico

