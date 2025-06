Fiorentina sondaggio dell'Al-Qadsiah per Kean | la situazione

Dopo una stagione da 25 gol, Kean si trova al centro di un vivace sondaggi di mercato, con il Qadsiah che esprime interesse per il talentuoso attaccante della Fiorentina. La sua performance eccezionale ha acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, rendendo questa trattativa una delle più calde dell’estate. Ma quali potrebbero essere le prossime mosse? Restate con noi per scoprire aggiornamenti esclusivi e approfondimenti su questa intricata vicenda di calcio e mercato.

Al termine di una stagione con 25 goal, il nome di Kean è al centro di voci di mercato. L`attaccante della Fiorentina ha vissuto un anno da assoluto. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: fiorentina - kean - sondaggio - qadsiah

Kean Fiorentina, tifosi nel panico per il futuro del centravanti viola! Arriva una nuova rivale al tavolo delle trattative - Tifosi della Fiorentina in ansia per il futuro di Moise Kean, centravanti viola autore di una stagione brillante.

DZEKO TORNA IN ITALIA? Il Bologna sta provando con insistenza a riportare il bomber bosniaco in Serie A dopo una valanga di gol in due anni al Fenerbahce Secondo Alfredo Pedullà, occorrerebbe però fare attenzione alle manovre della Fiorentina, Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Fiorentina, sondaggio dell'Al-Qadsiah per Kean: la situazione; Moretto: L'al-Qadsiah ha fatto un sondaggio per Kean, da capire se lui vorrà andare in Arabia; Sondaggio dall’estero per Kean, ecco la situazione: c’è interesse ma servirebbe l’ok del giocatore.

Fiorentina, sondaggio dell'Al-Qadsiah per Kean: la situazioe - Al termine di una stagione con 25 goal, il nome di Kean è al centro di voci di mercato.

Moretto: “L’al-Qadsiah ha fatto un sondaggio per Kean, da capire se lui vorrà andare in Arabia” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione.