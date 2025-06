Fiorentina a caccia di un club manager con Pioli Di Gennaro | Io mollerei tutto e tornerei a Firenze

La Fiorentina si prepara a rivoluzionare il proprio futuro, cercando un club manager che possa riaccendere la passione dei tifosi e guidare i viola verso i traguardi ambiziosi. Con Pioli in panchina e un occhio attento alle strategie di mercato, il club sogna di tornare ai vertici. Antonio Di Gennaro, ex viola, analizza il momento della Fiorentina e le prospettive di rinascita, sottolineando come ogni scelta possa fare la differenza nel cammino verso il riscatto.

L`ex viola Antonio Di Gennaro è intervenuto ai microfoni di firenzeviola.it dove ha parlato del momento della Fiorentina partendo dal mercato:. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

