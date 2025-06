Finley a Rock in Roma 2025

Finley, la band che ha fatto innamorare generazioni con il suo sound energico, torna a Roma nel 2025 per infiammare l’Ippodromo di Capannelle il 24 giugno. Dopo il successo a Milano, questa sarà un’occasione imperdibile per vivere un’esplosione di musica e emozioni. Con loro, le Tigri da Soggiorno, special guest pronti a rendere questa serata indimenticabile. Preparati a emozionarti: l’estate romana si accenderà sotto il segno del rock!

