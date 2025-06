Finlandia U21-Olanda U21 | le probabili formazioni

Il debutto nel Gruppo D degli Europei Under 21 promette emozioni forti con Finlandia e Olanda pronte a sfidarsi a Kosice. I padroni di casa finlandesi, sostenuti da una rosa solida e motivata, cercano di sorprendere gli orange, favoriti assoluti per la vittoria del girone. La sfida si preannuncia avvincente e piena di insidie, con entrambe le formazioni determinate a fare strada nel torneo. Scopriamo insieme le probabili formazioni e le chiavi tattiche di questa attesa partita.

Gara valida per la prima giornata del gruppo D dei Campionati Europei Under 21, che comprende anche Ucraina e Danimarca. Gli orange sono i favoriti assoluti per la conquista del primato, mentre gli scandinavi possono dire la loro per la seconda piazza. Finlandia U21-Olanda U21 si giocher√† gioved√¨ 12 giugno 2025 alle ore 21 a Kosice. F INLANDIA U21-OLANDA U21: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I finnici possono contare su una rosa di rispetto, come dimostra il secondo posto conquistato nel girone di qualificazione davanti a Svizzera ed Albania, battendo nel doppio confronto dello spareggio la Norvegia. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com