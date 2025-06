Finlandia-Polonia sospesa cosa è successo

Durante il match Finlandia-Polonia, valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, si è verificata un'emergenza sugli spalti che ha interrotto il gioco al minuto 74. Un tifoso ha accusato un grave malore, costringendo l’arbitro portoghese Pinheiro J a sospendere la partita e far rientrare i giocatori negli spogliatoi. La speranza ora è che il tifoso possa ricevere le cure necessarie e che la partita possa riprendere presto.

Lunghi momenti di paura durante il match Finlandia-Polonia, valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Il match, disputatosi all' Helsinki Olympic Stadium, è stato sospeso al minuto 74 per via di un'emergenza sugli spalti. L'arbitro portoghese Pinheiro J ha infatti sospeso il match, facendo rientrare le squadre negli spogliatoi, dopo che un tifoso è stato colto da un malore. Finlandia-Polonia: malore sugli spalti per un tifoso. La sospensione arriva poco dopo il 70° minuto quando il difensore del Southampton e della Polonia, Jan Bednarek richiama l'attenzione dei medici delle due nazionali: il motivo è dovuto al malore di un tifoso finlandese e all'intervento dei medici che lo hanno assistito e rianimato.

