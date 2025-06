Finge una proposta di matrimonio per scherzare lui la sorprende tirando fuori l'anello | Non ci credevo

In un gioco di ruoli e sorrisi, lei si inginocchia per scherzo, ma lui, con un colpo di scena inaspettato, tira fuori un anello e le fa la proposta vera, lasciando tutti senza parole. Quel momento, immortalato in un video virale su TikTok, ha catturato il cuore di milioni di utenti. La storia di questa coppia dimostra come la spontaneitĂ e la pianificazione possano creare ricordi indimenticabili. Continua a leggere per scoprire come una giornata di scherzi si sia trasformata in un...

La ragazza si era inginocchiata per scherzo con il fidanzato, ma lui ha colto al volo l’occasione per sorprenderla con una proposta vera, pianificata da tempo. Il momento, ripreso in un video diventato virale su TikTok, ha spinto la giovane a raccontare online le curiose coincidenze che si sono intrecciate in quella giornata tanto speciale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

