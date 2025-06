Fine vita | la Toscana forza la mano e firma il via libera alla morte del 63enne Daniele Pieroni

In un gesto di coraggio e determinazione, la Toscana ha deciso di sfidare il Parlamento e il Governo firmando il primo suicidio assistito autorizzato sulla base di una legge regionale. Daniele Pieroni, scrittore e malato di Parkinson, ha scelto di mettere fine alla propria sofferenza con il supporto di questa normativa pionieristica. Un atto che apre nuove riflessioni sul diritto alla dignitĂ e alla libertĂ di scelta nel fine vita.

Sul fine vita la Toscana sfida il Parlamento e il Governo(che ha impugnato la legge regionale) e dĂ il via al primo suicidio assistito. Daniele Pieroni, scrittore, 63 anni, malato di Parkinson dal 2008, ha usufruito della normativa approvata a febbraio dall’assemblea regionale e con il sostegno dell’associazione Luca Coscioni ha dato fine alla propria vita. Il decesso è avvenuto il 17 maggio scorso ma l’associazione ne ha dato notizia solo oggi, proprio il giorno dopo la decisione della maggioranza di centrodestra di mettere mano alla legge rafforzando le cure palliative e dicendo no all’eutanasia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Fine vita: la Toscana forza la mano e firma il via libera alla morte del 63enne Daniele Pieroni

