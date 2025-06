Fine vita in Toscana primo sucidio assistito grazie a legge Regione

In Toscana, un passo storico apre nuove frontiere nel diritto alla dignità: il primo caso di suicidio assistito avvenuto grazie a una legge regionale, nonostante le resistenze del governo centrale. Questa decisione segna una svolta importante nel panorama italiano, evidenziando come le autonomie regionali possano influenzare profondamente le scelte etiche e legislative. Ma quali saranno le implicazioni di questa rivoluzione?

Roma, 11 giu. (askanews) – Solo pochi mesi fa, a metà febbraio, la Toscana era stata la prima regione italiana ad avere approvato una legge per regolamentare il suicidio assistito e nonostante l’opposizione del governo di Giorgia Meloni, che, nel Consiglio dei ministri di un mese fa ha impugnato la legge regionale, quelle norme si sono già tradotte in pratica. A ricorrervi è stato, lo scorso 17 maggio, lo scrittore Daniele Pieroni, 64 anni, affetto dal morbo di Parkinson dal 2008 e costretto, a causa di una grave disfagia, a vivere con una gastrostomia endoscopica percutanea (Peg) in funzione per 21 ore al giorno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: legge - toscana - assistito - regione

Il Governo impugna la legge della Toscana sul fine vita. Ira delle opposizioni, "è codardia" - Il governo ha deciso di impugnare la legge toscana sul fine vita, scatenando l'ira delle opposizioni che la definiscono una scelta "codarda" e "ipocrita".

Toscana, primo caso di suicidio assistito regolato da una legge regionale. Il 64enne Daniele Pieroni si è autosomministrato un farmaco letale il 17 maggio. Affetto dal morbo di Parkinson, per una grave disfagia, era costretto a vivere con la PEG @ultimoranet Partecipa alla discussione

“Suicidio assistito”, 1° caso dopo la legge regionale #toscana. D.Pieroni ha avuto risposta in 1 mese, senza calvari, mentre il Governo prova a cancellare il diritto: ha impugnato la legge e vuole istituire un comitato etico nazionale per negare la libertà di scelta. Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Suicidio assistito in Toscana, primo caso dopo l’approvazione della legge regionale; C’è stato il primo suicidio assistito in Italia regolato da una legge regionale; In Toscana il primo suicidio assistito con una legge regionale: a che punto siamo con il quadro normativo.

Suicidio assistito, primo caso in Toscana dopo ok a legge regionale - "Lo scorso 17 maggio, nella provincia di Siena, lo scrittore Daniele Pieroni ha potuto scegliere, di porre fine alla propria vita, grazie alla sentenza "Cappato -