Fine vita in Toscana il primo suicidio assistito dopo legge regionale Giani | Colmato un vuoto

La Toscana fa un passo avanti nel diritto al rispetto della dignità umana, con il primo suicidio assistito seguito all’attuazione della legge regionale sul fine vita. Un momento storico che segna la chiusura di un vuoto normativo, riconoscendo il diritto alla morte volontaria come atto di civiltà e responsabilità. Marco Cappato e Filomena Gallo sottolineano l’importanza di garantire tempi certi e accesso equo all’aiuto medico. Un traguardo di grande valore etico e civile.

"La legge toscana sul fine vita è un atto di civiltà e responsabilità", ha poi dichiarato Marco Cappato, in una nota congiunta con Filomena Gallo, ricordando l'importanza di garantire tempi certi per l'accesso all'aiuto medico alla morte volontaria. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Fine vita, in Toscana il primo suicidio assistito dopo legge regionale. Giani: “Colmato un vuoto”

Il Governo impugna la legge della Toscana sul fine vita. Ira delle opposizioni, "è codardia" - Il governo ha deciso di impugnare la legge toscana sul fine vita, scatenando l'ira delle opposizioni che la definiscono una scelta "codarda" e "ipocrita".

Primo caso di suicidio medicalmente assistito in Toscana dopo l'approvazione a febbraio della legge regionale su tempi e modalità del fine vita, poi impugnata dal Governo. #ANSA Partecipa alla discussione

Fine vita: in Toscana è legge, il sì dal consiglio regionale Partecipa alla discussione

