Fine Vita Giani | La nostra legge ha svolto un servizio VIDEO

In un momento storico in cui si discute di diritti e libertà, la Toscana si distingue per aver mostrato una strada diversa, più umana e rispettosa delle scelte individuali. La recente legge sul fine vita ha aperto nuove speranze, come dimostra il coraggio di Daniele Pieroni, primo a ricorrere al suicidio assistito sotto questa normativa. Un segno tangibile che l’Italia può essere diversa, più consapevole e compassionevole.

L'associazione Coscioni ha reso noto che lo scrittore Daniele Pieroni è stato la prima persona ad aver scelto il suicidio medicalmente assistito da quando la legge sul fine vita è entrata in

Il Governo impugna la legge della Toscana sul fine vita. Ira delle opposizioni, "è codardia" - Il governo ha deciso di impugnare la legge toscana sul fine vita, scatenando l'ira delle opposizioni che la definiscono una scelta "codarda" e "ipocrita".

Giani: su fine vita Toscana ha colmato un vuoto, ora legge nazionale - Lo ha sottolineato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano una sua dichiarazione in merito al primo caso di suicidio medicalmente assistito dopo ...

