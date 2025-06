Fine vita Antonio Tajani | Non esiste un diritto al suicidio ora la legge del centrodestra

In un momento cruciale per il futuro delle scelte di fine vita, Antonio Tajani chiarisce la posizione del centrodestra: nessun diritto al suicidio, ma un impegno forte per le cure palliative. La proposta di legge in discussione al Senato promette di rispettare i dettami della Corte e offrire risposte umane e dignitose. Con il dibattito previsto per il 17 luglio, l’Italia si appresta a definire un nuovo capitolo sulla gestione della fine della vita.

«Non esiste il diritto al suicidio, noi siamo per le cure palliative». Così, il vice premier, Antonio Tajani ha spiegato il lavoro che il centrodestra intende svolgere per una legge che risponda alla questione fine vita, «rispettando i dettami della Corte». In Senato, la discussione del ddl «Disposizioni in materia di morte medicalmente assistita» è fissata per il 17 luglio, «quindi andremo avanti con una proposta unitaria. Adesso stanno lavorando per raffinare le cose», ha precisato il segretario nazionale di Forza Italia. Nella riunione di maggioranza a Palazzo Chigi, tra i temi affrontati c’era l’urgenza di regolamentare la domanda di anticipazione della morte. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Fine vita, Antonio Tajani: «Non esiste un diritto al suicidio, ora la legge del centrodestra»

In questa notizia si parla di: fine - vita - antonio - tajani

Il Governo impugna la legge della Toscana sul fine vita. Ira delle opposizioni, "è codardia" - Il governo ha deciso di impugnare la legge toscana sul fine vita, scatenando l'ira delle opposizioni che la definiscono una scelta "codarda" e "ipocrita".

Antonio #Tajani: "Priorità al taglio del'Irpef". Il vicepremier dal fine vita al terzo mandato https://iltempo.it/politica/2025/06/11/news/antonio-tajani--intervista-oggi-taglio-tasse-irpef-fine-vita-terzo-mandato-42935955/… #11giugno Partecipa alla discussione

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio è da poco arrivato a Palazzo Chigi, dove è previsto, come spiegano più fonti, un vertice sul fine vita con la premier Giorgia Meloni e gli altri leader di maggioranza, i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, il capo polit Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

Fine vita, Antonio Tajani: «Non esiste un diritto al suicidio, ora la legge del centrodestra»; Antonio Tajani: Priorità al taglio del’Irpef. Il vicepremier dal fine vita al terzo mandato; Fine vita, il governo disegna una legge che parte dalle cure palliative. La Cei: Buon inizio.

Antonio Tajani: "Priorità al taglio del'Irpef". Il vicepremier dal fine vita al terzo mandato - «La priorità è l’abbassamento dell’aliquota Irpef perché è una scelta strategica e non una tantum.

Fine vita, oggi vertice a Palazzo Chigi. Tajani: «Il suicidio non è un diritto. La legge va fatta». Salvini: «Con calma» - Si è svolto oggi a Palazzo Chigi un vertice della maggioranza sul tema del fine vita.