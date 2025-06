Finanziamento regionale di 500mila euro per il campo sportivo comunale sarà rifatta la tribuna

Un riconoscimento alla volontà del Comune di Gambettola di valorizzare lo sport e il benessere della comunità. Grazie a questo finanziamento regionale di 500mila euro, il campo sportivo comunale SAR224 verrà completamente rifatto, con una nuova tribuna, interventi di miglioramento energetico e adeguamento sismico, assicurando sicurezza, efficienza e un ambiente più accogliente per tutti gli appassionati. Un passo avanti verso un futuro più sostenibile e vivace per Gambettola.

La Regione Emilia-Romagna ha assegnato al Comune di Gambettola un finanziamento di 500.000 euro per la riqualificazione funzionale dell’impianto sportivo comunale, attraverso interventi di miglioramento energetico e adeguamento sismico. Un contributo importante che rappresenta un riconoscimento. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Finanziamento regionale di 500mila euro per il campo sportivo comunale, sarà rifatta la tribuna

In questa notizia si parla di: finanziamento - euro - sportivo - comunale

Finanziamento di 116mila euro per l'innovazione nell'agroalimentare - La Camera di Commercio e l'Università di Verona hanno siglato un'importante convenzione per potenziare l'innovazione nel settore agroalimentare veronese.

Il Comune di San Secondo ha ricevuto 385mila euro dalla Regione per la realizzazione dei nuovi spogliatoi a servizio dell'impianto sportivo comunale "Luigi Del Grosso". Il finanziamento rientra tra gli oltre 20 milioni di euro messi a disposizione per 49 progett Partecipa alla discussione

SPORT: FINANZIAMENTO PER L’IMPIANTO SPORTIVO R. PERA DI SAN CESAREO, 1 MILIONE DI EURO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA Con il Consiglio comunale di ieri, 13 maggio, è stata approvata la delibera di Consiglio di variazione al bilan Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

Finanziamento regionale di 500mila euro per il campo sportivo comunale, sarà rifatta la tribuna; 35mila euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche nell’impianto sportivo di Pianella; Progetto multidisciplinare al campo sportivo di Cervinara: nuovo finanziamento da 680.000 euro.

La Promozione spinge lo stadio - «Ora lavori per 400mila euro» - Rovellasca L’annuncio del sindaco, all’indomani del successo sul campo -

Centri sportivi: dalla Regione oltre 20 milioni per 49 progetti di riqualificazione - In arrivo oltre 20 milioni di euro per 49 progetti di riqualificazione e ampliamento degli impianti sportivi in Emilia-