Finalmente sistemata l’area delle Terrazze | Habitat naturale con i nuovi giochi

Finalmente l'area delle Terrazze Habitat Naturale di Portonovo rinasce con nuovi giochi e rinnovate staccionate, restituendo a questo angolo magico il suo splendore originale. Dopo le polemiche dello scorso anno legate alle riprese cinematografiche, il Parco del Conero ha deciso di valorizzare e proteggere questa preziosa risorsa naturale. Luigi Conte, presidente del Parco, sottolinea: "Abbiamo lavorato per restituire dignitĂ e sicurezza a un luogo amato da tutti."

Portonovo ha tra le sue spiagge predilette le Terrazze, un luogo magico che è stato anche al centro di vivaci polemiche sopraggiunte lo scorso anno dopo l’utilizzo dell’area per l’allestimento delle scene del film "Il Maestro". Nel corso della conferenza stampa, Luigi Conte, presidente del Parco del Conero, ha voluto affrontare il tema: "Un luogo che è stato per lungo tempo in degrado. Abbiamo realizzato le nuove staccionate, divelte lo scorso anno per un incidente, con un impegno di spesa di 3.500 euro. Nell’area, inoltre è stato ristabilito un habitat naturale con piante autoctone, una zona giochi per i bambini in sostituzione della precedente che era notevolmente deteriorata e questo a costo zero per i cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it