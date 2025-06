Finale ‘sul campo’ per il corso gratuito per proprietari di cani

Arezzo si prepara a vivere un momento speciale con il finale del corso gratuito “In città con il mio amico a 4 zampe”, un progetto che ha coinvolto numerosi proprietari di cani desiderosi di migliorare la convivenza e il rispetto reciproco. L’assessore Giovanna Carlettini ha espresso grande soddisfazione per la partecipazione registrata, sottolineando l’importanza di iniziative che promuovono il benessere degli animali e delle loro famiglie. E così, il grande evento conclude con entusiasmo e impegno per il futuro.

Arezzo, 11 giugno 2025 – L'assessore alla tutela degli animali Giovanna Carlettini: "grande soddisfazione per la partecipazione registrata" Finale 'sul 'campo' per "In città con il mio amico a 4 zampe", il corso gratuito per proprietari di cani promosso dall'assessorato alle politiche per la tutela e la difesa degli animali del Comune di Arezzo e realizzato in collaborazione con la sezione locale di Enpa. "Sono veramente soddisfatta di quanto realizzato - dichiara l'assessore Giovanna Carlettini - e di come il progetto sia stato recepito dai numerosi iscritti, che abbiamo già gratificato con un attestato di partecipazione.

