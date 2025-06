Finale scudetto | Virtus sfida Brescia nella Lba Finals alla Segafredo Arena

conquistare il titolo più ambito del basket italiano. La Segafredo Arena si prepara a vivere un duello epico tra tradizione e novità, emozionando tifosi e appassionati. Chi alzerà il trofeo questa sera? La risposta si scriverà sul parquet: non perdere l’appuntamento con la storia del nostro campionato!

E’ già vigilia di finale scudetto. Da domani alle 20.30 alla Segafredo Arena, si alza il sipario sulle Lba Finals, con gara 1 dello scudetto tricolore. Da una parte la matricola Brescia, alla sua prima finalissima, dall’altra la Virtus che di scudetti ne ha cuciti sul petto ben 16 e che da quando ci sono i playoff di finali è arriva alla sua diciassettesima finale. Due squadre per blasone molto diverse, ma accumunate dalla gran voglia di continuare a stupire, Brescia come grande sorpresa della stagione, Virtus che dopo un difficile avvio, con le rotazioni ridotte all’osso, ha fatto quadrato intorno a coach Dusko Ivanovic e ha raggiunto la finale tricolore in cui i bianconeri dovranno sicuramente fare a meno di Achille Polonara, sindrome mononucleosica, con il giocatore che verrà sottoposto periodicamente a controlli medici specialistici e le sue condizione verranno valutate quotidianamente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net