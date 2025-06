Film Festival Michael Douglas spiazza Taormina | Mi scuso per il mio Paese

Taormina si riscopre protagonista, vibrante di glamour e star internazionali. La 71esima edizione del Film Festival, guidata con passione da Tiziana Rocca, promette di riportare il prestigio e la magia che questa città meravigliosa merita. Con grandi ospiti e una competizione avvincente, l’evento diventa un ponte tra passato e futuro, rinnovando l’incanto di Taormina e consolidando il suo ruolo di capitale del cinema e dell’eccellenza italiana.

«Signori, Taormina è tornata!». Così Tiziana Rocca, direttrice artistica della 71esima edizione del Film Festival, inaugura la prima giornata dell'evento che è tutt'uno con la città: «Ho cercato di riportare la competizione e i grandi ospiti – ha detto in conferenza stampa - perché credo sia importante riempire il Teatro Antico e ripristinare quel glamour che a Taormina manca da tanto,.

