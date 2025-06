Filippo Fusco nominato nuovo direttore sportivo del Cesena per la stagione 2025-2026

Il Cesena ha scelto il suo nuovo direttore sportivo per la stagione 2025-2026: si tratta di Filippo Fusco, il professionista che ha battuto la concorrenza di Stefano Stefanelli e Leandro Rinaudo, confermando così la volontà di puntare su un talento esperto. La decisione, presa alle prime luci dell’alba di martedì, segna un nuovo capitolo per il club romagnolo, aprendo scenari entusiasmanti per il futuro.

Il Cesena ha scelto: il nuovo direttore sportivo per la stagione 2025-2026 sarà Filippo Fusco che ha scalzato la concorrenza degli altri due candidati in lizza, ossia i due ex Stefano Stefanelli, che prima di Fabio Artico aveva già ricoperto il ruolo di direttore sportivo al Cavalluccio e Leandro Rinaudo che, invece, aveva indossato la maglia del Cesena da giocatore. La decisione è arrivata intorno alle 3 del mattino, ora italiana, di martedì, dopo il confronto all'interno del board. Filippo Fusco sarà legato al Cesena da un contratto annuale (a 96mila euro netti) con rinnovo automatico in caso di promozione in serie A.

