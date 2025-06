Fila dai lapis di Firenze ai pennarelli in tutto il mondo 5,5 milioni di investimenti a Rufina

Dalle umili origini di Firenze, dove tutto iniziò nel 1920 con la produzione di lapis, Fila ha trasformato la sua passione in un successo globale. Con oltre 55 milioni di investimenti a Rufina, l’azienda continua a innovare e diffondere creatività in oltre 150 paesi, mantenendo salde le radici toscane. La storia di Fila è un esempio di eccellenza italiana che conquista il mondo: un viaggio che non si ferma, anzi, si amplia sempre di più.

Firenze, 11 giugno 2025 – Nata nel 1920 in via del Gignoro a Firenze con la missione di “fabbricare lapis”, oggi è presente in oltre 150 Paesi nel mondo e conta più di 3mila dipendenti, 32 filiali e 22 stabilimenti produttivi. Fila, acronimo di Fabbrica italiana lapis e affini, resta però fortemente ancorata alle sue radici toscane. La multinazionale dell’espressione creativa ha uno dei suoi due stabilimenti italiani a Rufina, in località Scopeti, dove 119 dipendenti, di cui il 40% donne, lavorano per progettare e produrre pennarelli, strumenti di scrittura e paste per modellare, oltre allo stesso inchiostro utilizzato e al materiale per confezionare i prodotti (secchielli, scatole di cartone, e così via). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fila, dai lapis di Firenze ai pennarelli in tutto il mondo. 5,5 milioni di investimenti a Rufina

