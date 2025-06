Figline Valdarno | apre all’ospedale Serristori ambulatorio odontoiatrico per emergenze festive

Figline Valdarno si distingue ancora una volta, aprendo all’ospedale Serristori un nuovo ambulatorio odontoiatrico dedicato alle emergenze festive. Questo progetto innovativo, uno dei tre in tutta la Toscana, garantisce risposte tempestive e di qualità a chi si trova di fronte a urgenze dentali durante i periodi di festa. Un passo importante per migliorare l’assistenza sanitaria nel territorio e assicurare sorrisi più sicuri a tutta la comunità.

E' uno dei tre ambulatori della Toscana. In questa fase le Asl hanno infatti previsto l'apertura di un ambulatorio per le urgenze per area vasta (uno dunque per la Toscana Centro presso il Pir dell'ospedale Serristori, uno per la Nord ovest nei locali dell'azienda ospedaliero universitaria pisana e uno per la Toscana Sud Est all'ospedale di Grosseto.)