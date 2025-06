Figari short film fest 2025 | golfo aranci celebra il cortometraggio dal 13 al 18 giugno

la creatività di giovani talenti con l’esperienza di registi affermati, offrendo al pubblico un’esperienza unica fatta di emozioni, innovazione e cultura. Il Figari Short Film Fest 2025 promette di essere un appuntamento imperdibile per chi ama il cinema in tutte le sue forme, celebrando il potere delle immagini di raccontare storie che ispirano e sorprendono.

la quindicesima edizione del figari international short film fest a golfo aranci. Dal 13 al 18 giugno 2025, Golfo Aranci si trasforma nella cornice principale del festival internazionale di cortometraggi. Questo evento rappresenta un punto di riferimento nel panorama audiovisivo italiano, attirando ogni anno appassionati, professionisti e talenti provenienti da tutto il mondo. La manifestazione si distingue per la sua capacità di coniugare qualità artistica, promozione territoriale e inclusione culturale. le caratteristiche principali del festival. location e accessibilità. Tutte le proiezioni sono completamente gratuite e si svolgono in ambientazioni suggestive come Cala Moresca, Cala Sassari e sul lungomare di Golfo Aranci. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it