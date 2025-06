fidenza effettuata la prima registrazione anagrafica di una bimba come figlia di due mamme

Fidenza ha scritto una pagina storica per l’inclusione e i diritti civili della sua comunità. Questa mattina, infatti, è stata effettuata la prima registrazione anagrafica di una bambina come figlia di due mamme, un passo fondamentale reso possibile dalla recente sentenza della Corte Costituzionale. Un traguardo che testimonia il progresso verso una società più equa e rispettosa delle diversità. La strada verso l’uguaglianza continua, e questo è solo l’inizio.

