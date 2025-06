Fibra killer | amianto scoperto in un tetto scatta l' ordinanza

Un pericolo nascosto sopra le nostre teste: l'amianto scoperto su un tetto a Orta di Atella ha scatenato l'intervento immediato del Comune. Con un’ordinanza sindacale, Antonio Santillo ordina la messa in sicurezza e la rimozione urgente di questa fibra killer, proteggendo cittadini e ambiente da rischi gravi. La salute pubblica è una priorità : ecco come le autorità affrontano questa emergenza.

