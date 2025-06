Fiat131 pubblica il nuovo album Per sentirsi meno soli

Fiat131 torna con il suo nuovo album "Fuori Per sentirsi meno soli", un viaggio audace tra emozioni intense e riflessioni profonde. Con un duetto con Serena Brancale e una riscrittura di "Notte prima degli esami", l'artista mette in musica la ricerca di sé e la voglia di connessione autentica. Un'opera che non si ascolta passivamente, ma che scuote l'anima e invita a riscoprire il proprio coraggio. Il suo messaggio è chiaro: la musica può essere il rifugio e la forza per non sentirsi mai soli.

Fuori Per sentirsi meno soli, nuovo album di Fiat131, con un duetto con Serena Brancale e riscrittura di Notte prima degli esami. Fuori Per sentirsi meno soli, nuovo album di Fiat131 per Isola degli Artisti, distribuito da ADA Music Italy. Non un disco da sottofondo, né una carezza per anime in pena, piuttosto un pugno ben assestato sotto lo sterno, il diario impudico di chi ha imparato a conoscersi solo dopo essersi smarrito del tutto. Lui non scrive per compiacere. Scrive per dissotterrare. Ogni traccia è uno scavo chirurgico nelle crepe dell'identità, là dove le relazioni — finite, sbagliate, bruciate troppo in fretta — lasciano segni più profondi delle parole.

