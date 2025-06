Fiamme sul tetto di un capannone agricolo | vigili del fuoco in azione

Un incendio improvviso ha scatenato il panico nella campagna di Marsciano, dove le fiamme avvolgono il tetto di un capannone agricolo e un impianto fotovoltaico. Dalle 15.20 di oggi, i Vigili del Fuoco della sede Centrale di Perugia sono intervenuti prontamente per domare il rogo e mettere in sicurezza la zona. Le operazioni di spegnimento sono in corso, ma l'intervento rappresenta ancora una sfida cruciale per contenere i danni e prevenire ulteriori conseguenze.

Dalle 15.20 di oggi le squadre Vigili del fuoco della sede Centrale di Perugia sono state inviate dalla Centrale nella campagna di Marsciano, in particolare al vocabolo Cerquella, per un incendio che ha danneggiato sia un impianto fotovoltaico che il tetto di un capannone agricolo. Le operazioni. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Fiamme sul tetto di un capannone agricolo: vigili del fuoco in azione

