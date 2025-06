Fiamme sul tetto di un capannone agricolo | in azione i vigili del Fuoco

Fiamme che minacciano un capannone agricolo e un impianto fotovoltaico: un intervento di emergenza per i vigili del fuoco di Perugia, pronti a domare il rogo e tutelare la sicurezza della campagna. Le squadre sono subito intervenute, lavorando con rapidità e determinazione per contenere i danni e mettere in sicurezza l'area. La loro azione tempestiva ha fatto la differenza in una situazione critica, dimostrando ancora una volta il valore del pronto intervento.

Dalle 15.20 di oggi le squadre Vigili del fuoco della sede Centrale di Perugia sono state inviate dalla Centrale nella campagna di Marsciano, in particolare al vocabolo Cerquella, per un incendio che ha mandato in fiamme sia un impianto fotovoltaico che il tetto di un capannone agricolo. Le. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Fiamme sul tetto di un capannone agricolo: in azione i vigili del Fuoco

Tetto di una casa in fiamme: salvato il resto della struttura e quella vicina dai vigili del fuoco - Lunedì sera, intorno alle 21, un incendio ha avvolto il tetto di un'abitazione in via dei Monti, a Castagnè, Mezzane di Sotto.

