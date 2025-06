Fiamme all' interno della sua abitazione | un anziano messo in salvo dai pompieri

Un intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Brindisi ha evitato il peggio, salvando un anziano di 74 anni intrappolato tra le fiamme nella sua abitazione. L'incendio, scoppiato in contrada Caputi vicino al santuario della Madonna di Jaddico, avrebbe potuto avere conseguenze tragiche. Fortunatamente, grazie al coraggio e alla prontezza degli operatori, l'uomo è stato messo in salvo, dimostrando ancora una volta il valore del pronto intervento in situazioni di emergenza.

BRINDISI – Rischiava di restare intrappolato, all'interno della casa in fiamme. I vigili del fuoco hanno salvato un uomo di 74 anni che risiede in una villetta situata in contrada Caputi, nei pressi del santuario della Madonna di Jaddico, nelle campagne di Brindisi. Le fiamme sarebbero partite da. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Fiamme all'interno della sua abitazione: un anziano messo in salvo dai pompieri

