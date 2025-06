fialdini resta alla domenica de girolamo al sabato pomeriggio

Nonostante le voci di cancellazioni e spostamenti, Francesca Fialdini continuerà a dominare il sabato pomeriggio di Rai1, confermando la sua presenza con "Da noi… a Ruota Libera". La sua presenza stabile testimonia ancora una volta come il talento e la dedizione siano la chiave per mantenere il proprio spazio nel palinsesto televisivo, anche di fronte a sfide e cambiamenti improvvisi. Un successo che promette di proseguire, consolidando il suo ruolo nel cuore degli italiani.

Alla fine, il vincolo contrattuale ha avuto la meglio. Proprio ieri, anticipandovi l’arrivo del Bar Centrale di Elisa Isoardi, vi accennavamo ai problemi della domenica pomeriggio. Francesca Fialdini o Nunzia De Girolamo nello slot post Domenica In? Oggi, Davide Maggio è in grado di annunciarvi in anteprima che a spuntarla è stata la Fialdini. Dunque, nonostante voci di cancellazioni prima e spostamenti poi, il suo Da noi. a Ruota Libera rimarrà nello spazio che occupa dal 2019, quello dalle 17.20 all’ Eredità per ‘smaltire’ l’ultimo anno di contratto. Ciao Maschio al sabato pomeriggio. Con la riconferma della Fialdini alla domenica, sfuma il trasloco domenica per Nunzia De Girolamo e il suo Ciao Maschio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it