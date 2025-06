Fialdini con Da noi a ruota libera confermata su Rai1 De Girolamo in onda il sabato con Ciao maschio

Francesca Fialdini conferma il suo ruolo di guida affidabile e coinvolgente su Rai1, restando al timone della seconda parte del pomeriggio domenicale con “Da noi... a ruota libera”. Ma non finisce qui: il sabato sera si trasforma con una nuova versione di “Ciao maschio”, condotta da Nunzia De Girolamo, promettendo un mix di intrattenimento e curiosità. Resta con noi per scoprire tutte le novità di questa stagione televisiva!

Sarà affidata ancora per un altro anno a Francesca Fialdini la seconda parte del pomeriggio della domenica di Rai1. La conduttrice resta al timone di “Da noi.a ruota libera”. Il sabato, invece, dopo Elisa Isoardi andrà in onda una nuova e rivisitata edizione di “Ciao maschio” con Nunzia De Girolamo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: fialdini - ruota - libera - rai1

“Da Noi a Ruota Libera” oggi con Francesca Fialdini su Rai 1: anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 18 maggio 2025 - Domenica 18 maggio 2025 torna “Da noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini su Rai1, alle 17.20. Un nuovo appuntamento di stagione nel quale la conduttrice accoglie ospiti e racconta storie coinvolgenti, in un mix di emozioni e approfondimenti.

Torna “Da noi … a ruota libera”, con Francesca Fialdini, alle 17.20 su Rai 1. Gli ospiti: Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, protagonisti di “Follemente”, il nuovo film di Paolo Genovese, anche lui in studio, nelle Partecipa alla discussione

Sta per cominciare il valzer delle conduttrici Le indiscrezioni sul futuro della domenica pomeriggio di Rai1. Quale potrebbe essere il futuro di Francesca Fialdini e Nunzia De Girolamo Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Fialdini con Da noi a ruota libera confermata su Rai1, De Girolamo in onda il sabato con Ciao maschio; Carlo Conti rimpiazza Francesca Fialdini su Rai1: cosa succede a Da noi a ruota libera; Da noi… a Ruota Libera con Francesca Fialdini.

Fialdini con “Da noi a ruota libera” confermata su Rai1, De Girolamo in onda il sabato con “Ciao maschio” - Sarà affidata ancora per un altro anno a Francesca Fialdini la seconda parte del pomeriggio della domenica di Rai1 ...

"Da noi a ruota libera" non va in onda e chiude - Oggi in tv (domenica 8 giugno) il talk show domenicale di Rai 1 non va in onda e chiude così la sua stagione.