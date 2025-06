Festival Seminare idee | Primo passo importante verso una città più viva

Il Festival Seminare Idee ha dimostrato come un evento di breve durata possa accendere il cuore della città, stimolando riflessioni e coinvolgendo migliaia di cittadini in un percorso condiviso. In soli tre giorni, il centro di Prato si trasforma in un vivace crocevia di idee, incontri e creatività, seminando i semi di una comunità più viva e consapevole. Un primo passo importante verso un futuro più partecipato e innovativo.

Il Festival Seminare Idee, andato in scena nell’ultimo fine settimana con decine di appuntamenti concentrati in poco più di 48 ore, capace di raccogliere diecimila spetatori animando per tre giorni il centro cittadino con dibattiti, incontri, performance e momenti di condivisione. Soddisfazione per l’iniziativa arriva dalle principali associazioni di categoria. Confesercenti Prato e Confcommercio Prato – Pistoia esprimono apprezzamento per un evento che, a loro dire, ha contribuito ad arricchire il panorama culturale e sociale della città, rendendola più dinamica e attrattiva. "Iniziative culturali di questo tipo sono fondamentali – sottolineano Stefano Bonfanti e Gianluca Spampani, presidenti rispettivamente di Confesercenti e Confcommercio – e rappresentano un’occasione preziosa su cui costruire percorsi condivisi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festival Seminare idee : "Primo passo importante verso una città più viva"

In questa notizia si parla di: festival - seminare - idee - città

Festival Seminare idee. Incontri, vetrine, fiori nel segno del coraggio Così la città si racconta - Dal 6 all’8 giugno, Prato accoglie la prima edizione del Festival Seminare Idee, un evento culturale che rigenera il centro storico in un laboratorio di riflessione e creatività.

Seminare Idee al Festival Città di Prato: domenica 8 giugno la giornata conclusiva di Seminare Idee a partire dalle ore 10 quando prende avvio al Chiostro San Domenico con Poesia, al cuore dell’uomo, l’intervento del poeta e narratore Giuseppe Conte. In un Partecipa alla discussione

Seminare Idee Festival #Prato. Cala il sipario su una prima edizione di successo https://toscanalibri.it/notizia/seminare-idee-festival-cala-il-sipario-su-una-prima-edizione-di-successo… Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

Festival Seminare idee : Primo passo importante verso una città più viva; Seminare Idee Festival Città di Prato, un successo di pubblico; Seminare Idee Festival, ok di Confesercenti e Confcommercio.