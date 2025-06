Festival di Villa Arconati a Bollate al via la 37esima edizione | tutti gli eventi il programma

Dal 4 al 17 luglio, il Festival di Villa Arconati a Bollate torna con la sua 37ª edizione, un crocevia di culture, suoni e passioni. Per oltre quattro decenni, questo evento ha regalato momenti magici tra storia, arte e musica, unendo generi diversi in un’armonia senza tempo. Preparati a un’estate all’insegna dell’eccellenza, della scoperta e della contaminazione sonora: perché ogni nota racconta una storia e ogni musica un mondo da esplorare.

Bollate (Milano), 11 giugno 2205 – Contaminazione di generi e mondi diversi da 37 anni, che diventano 40 se si calcolano anche anche i primi tre anni della rassegna "Musica in Villa". Musica di qualità, mai banale, in un luogo dove la storia, l’arte e la musica si intrecciano da oltre quattro secoli, creando un incanto senza tempo. E' il Festival di Villa Arconati a Bollate che dal 4 al 17 luglio porta nel giardino della Villa "musiche diverse" presentate e interpretate da grandi nomi per accontentare i gusti musicali del pubblico: dal virtuosismo chitarristico al talento pianistico, dalla giovane canzone d’autore alla vocalità senza tempo di un grande personaggio pop, dalla delicatezza d’anima di un cantore che da sempre parla al cuore del mondo ad una carica di gioco ed ironia in forma musicale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it