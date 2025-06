Festival della Montagna Fiorentina

Il Festival della Montagna Fiorentina nasce per celebrare questa affascinante terra di confine, unendo tradizione e innovazione, natura e cultura. Due comunità , Londa e San Godenzo, si intrecciano in un evento vibrante che riscopre le radici profonde e l’unicità di un territorio ricco di storie, sapori e panorami mozzafiato. Un’occasione imperdibile per vivere la montagna come mai prima d’ora, riscoprendo il suo cuore pulsante e il suo spirito indomito.

Venerdì 13 giugno saremo nel cuore del programma del Festival della Montagna Fiorentina a Londa. La giornata si aprirà con una suggestiva esperienza gratuita a Ca' Vamperti tra natura, agricoltura e panorami mozzafiato, guidata da Carlamaria. Prenotaz Partecipa alla discussione

? Continua il conto alla rovescia verso la seconda edizione del Festival della Montagna Fiorentina! Scopriamo il programma del - ` : Alle 9:30 esperienza di benessere in natura a cura del gruppo Perché no? La Montagna Partecipa alla discussione

