Festival del Fundraising piazzale Ceccarini gremito per Vera Gheno Ora tocca a Enrico Galiano

Un intervento coinvolgente e ispirante sul potere delle parole nel plasmare le società moderne. La partecipazione entusiasta del pubblico dimostra quanto questo evento abbia acceso la passione per il dialogo e la cultura del fundraising. Ora, con Enrico Galiano pronto a salire sul palco, si apre un nuovo capitolo di incontri stimolanti e riflessioni profonde, confermando il Festival del Fundraising come appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di cultura e responsabilità sociale.

Grande partecipazione martedì sera, 10 giugno, in piazzale Ceccarini per il primo dei due appuntamenti culturali promossi nell’ambito del Festival del Fundraising 2025. Protagonista della serata è stata la sociolinguista e divulgatrice Vera Gheno, che ha conquistato il pubblico con il suo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Festival del Fundraising, piazzale Ceccarini gremito per Vera Gheno. Ora tocca a Enrico Galiano

In questa notizia si parla di: festival - fundraising - piazzale - ceccarini

Festival del Fundraising 2025: a Riccione gli incontri con Vera Gheno ed Enrico Galiano - Preparati a vivere un’edizione imperdibile del Festival del Fundraising 2025 a Riccione! Due incontri straordinari con Vera Gheno ed Enrico Galiano ci guideranno in un viaggio tra parole e emozioni, svelando come il linguaggio possa rafforzare relazioni e empatia.

È tutto pronto per il Festival del Fundraising 2025, la grande manifestazione per chi desidera conoscere e approfondire la realtà della raccolta fondi nel settore no profit in programma a Riccione dal 9 all'11 giugno. Quest’anno, il festival propone due incontri s Partecipa alla discussione

Due serate. Due voci. Un’unica piazza che si accende Il Festival del Fundraising apre le porte alla città con due eventi gratuiti e aperti a tutti nel cuore di Riccione. Un invito a fermarsi, ascoltare, lasciarsi ispirare. ? Martedì 10 giugno – ore 21:00 VERA GHE Partecipa alla discussione

