Festa grande per la Misericordia L’Arciconfraternita apre a tutti e inaugura la terza ambulanza

Una festa grande per la Misericordia di Viareggio, un momento di orgoglio e solidarietà che segna l'inaugurazione della terza ambulanza, numerata 224. Una storia lunga quasi due secoli, fondata sul cuore e sull'impegno verso chi ha bisogno. Da oggi, grazie a questa novità, l'Arciconfraternita potrà offrire un supporto ancora più efficace alla comunità. La tradizione si rinnova: aiutare i bisognosi è il nostro impegno quotidiano.

Un semplice numero, 224, contraddistingue la nuova ambulanza della Misericordia che da lunedì diventerà operativa, ampliando il parco mezzi dell’Arciconfraternita viareggina, che vanta una storia plurisecolare. La Misericordia di Viareggio è nata come Compagnia del Ss. Sacramento e della Carità cristiana il 18 aprile 1826. Alla nascita era guidata da 14 fondatori e da sempre ha avuto come obiettivo aiutare i bisognosi, sostenere gli afflitti e dare degna sepoltura ai defunti. Tre linee etiche che ha conservato nei secoli e che, naturalmente come la storia esige, si sono adattate di volta in volta ai tempi e alle nuove esigenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festa grande per la Misericordia. L’Arciconfraternita apre a tutti e inaugura la terza ambulanza

In questa notizia si parla di: misericordia - arciconfraternita - ambulanza - festa

Misericordia di Poggibonsi Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Misericordia, Luca Antonucci eletto governatore. Domenica la festa per la nuova ambulanza; Vernio, Misericordia in festa per due nuovi mezzi; Seravezza, la Misericordia festeggia la nuova ambulanza e il nuovo direttivo.

Festa grande per la Misericordia. L’Arciconfraternita apre a tutti e inaugura la terza ambulanza - Domenica alle 10 il "battesimo" del mezzo, che attraverserà in corteo le vie di Viareggio.

Festa in piazza per l’inaugurazione di due nuovi mezzi della Misericordia di Lucca - del direttore Sergio Mura e di decine di volontari e volontarie dell’arciconfraternita.