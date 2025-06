Festa Europea della Musica il giardino di Palazzo Cisterna ospita l' apertura solenne

Il Giardino di Palazzo Cisterna si trasforma nell’affascinante palcoscenico per l’apertura solenne della Festa Europea della Musica, un evento che quest’anno celebra il 25° anniversario di Torino come capitale musicale. Un’occasione unica per vivere note, emozioni e talenti locali in un’atmosfera coinvolgente, curata con passione dalla Proloco di Torino e patrocinata dalla Città metropolitana. Prepariamoci a lasciarci conquistare dal ritmo dell’Europa, perché questa festa è un vero e proprio inno alla musica e alla cultura condivisa.

Torino si prepara a vivere una nuova edizione della Festa Europea della Musica, celebrando il 25° anniversario di "Torino Capitale della Musica" con un programma ricco e coinvolgente curato dalla Proloco di Torino e patrocinato dalla Città metropolitana di Torino, che si inserisce nella Festa.

