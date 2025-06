Festa Europea della musica - Concerto di Scattolin e Tagliamento

Vieni a vivere una serata indimenticabile all'insegna della musica e dell’arte! Sabato 21 giugno alle 20.30, l’auditorium ex Chiesa di Santa Croce si trasformerà in un palcoscenico magico per celebrare la Festa Europea della Musica, con l’esibizione di due eccellenze internazionali: Massimo Scattolin alla chitarra e Paolo Tagliamento al violino. Prepara il cuore a lasciarsi trasportare dalle note e dalla passione dei nostri artisti!

