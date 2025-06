FESTA DI SAN GIOVANNI 2025 | SU CANALE 5 TANTE STELLE E L’INEDITA COPPIA SCOTTI-NOEMI

Preparati a vivere una serata indimenticabile: la Festa di San Giovanni 2025 su Canale 5 promette emozioni, musica e tradizione con tante stelle e l’inedita coppia Scotti-Noemi. Fiat, orgogliosa main partner dell’evento, invita tutta Torino a celebrare il Santo Patrono in un’atmosfera di festa e solidarietà, coinvolgendo luoghi iconici come il Lingotto e Piazza Vittorio Veneto. Un appuntamento da non perdere per scoprire il cuore pulsante della città e della musica italiana.

“Fiat è orgogliosa di sostenere i festeggiamenti del Santo Patrono della città di Torino come main partner del concerto celebrativo che si terrà il 24 giugno in Piazza Vittorio Veneto”, annuncia la casa automobilista. Insieme al capoluogo piemontese, il marchio invita tutti i cittadini ad unirsi all’ evento imperdibile, che coinvolgerà diversi luoghi iconici sia per il marchio italiano che per la città, come il Lingotto e la rinomata Piazza Vittorio, amata dai torinesi. Organizzato da Friends & Partners, leader nell’organizzazione di grandi concerti ed eventi dal vivo, l’appuntamento musicale celebra e rafforza il legame profondo tra la città, i suoi cittadini e Fiat, una relazione radicata nella storia, accomunata da valori condivisi e proiettata verso un futuro luminoso. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - FESTA DI SAN GIOVANNI 2025: SU CANALE 5 TANTE STELLE E L’INEDITA COPPIA SCOTTI-NOEMI

In questa notizia si parla di: festa - giovanni - canale - tante

A San Giovanni la Festa di Liberetà con Paolo Hendel - Sabato 24 maggio a San Giovanni si celebra la Festa di Liberetà con Paolo Hendel, un evento promosso dallo Spi Cgil.

#InformiAMOSESTO Sesto San Giovanni in festa: un giugno di musica, cultura e manifestazioni https://sestosg.net/novita/notizie/sesto-san-giovanni-in-festa-un-giugno-di-musica-cultura-e-manifestazioni/ (Sesto San Giovanni, 3 giugno) – Torna anche quest’a Vai su Facebook

Salerno: Repubblica, la festa al parco: «Il 2 giugno è il risultato del sogno di tanti giovani»; Leone XIV incontra i media: Disarmiamo le parole per disarmare la Terra. Il primo Regina Coeli - Zelensky parla con papa Leone e lo invita a Kiev; Il matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi, stasera il documentario su Real Time.

GIOVANNI CANALE, DETTO ARTUSI Si legge su terremarsicane.it: Meritevole di essere dissepolto dall’oblio é il valente architetto, scultore, incisore, fonditore e inventore d’istrumenti musicali Giovanni Canale, soprannominato Artusi, detto il Pescina ...